В Волынской ОГА заявили, что Луцк попал в "красную зону" карантина из-за ошибки статистов, но жесткие ограничения все равно хотят ввести

По словам председателя ОГА, город обязан выполнить решение об усилении карантина, пока его не пересмотрели.

Председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко заявил, что Луцк попал в "красную зону" случайно, но все равно в городе обязаны выполнять решение государственной комиссии об усилении карантина.

Об этом он заявил сегодня во время заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает "Перший".

Ранее государственная комиссия определила Луцк, как "красную зону" по распространению коронавируса. Из-за этого город должен закрыть рестораны, спортзалы, детсады и остановить транспорт, однако городской совет отказался это делать.

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Главный санитарный врач Наталия Янко пояснила, что новых больных в Ривном и Львове больше, чем в Луцке. Зато Луцк попал в "красную зону" из-за того, что 68% в всех больных Волыни обнаружили именно в областном центре.

"Это абсурдный показатель и погрешность методики", - сказала председатель областного совета Ирина Вахович.

"До пятницы все исправится. Это случайная ошибка статистов. У нас нет такой катастрофической ситуации, чтобы вводить красную зону", - заявил также председатель ОГА Юрий Погуляйко.

"Имеем то, что имеем. Не я же в пятницу принимал это решение", - сказал Погуляйко.

В то же время он сказал, что Луцк обязан выполнять решение государственной комиссии, пока его не пересмотрели.

"Почему здесь нет представителей городского совета? Где этот советник - звезда Ютюба? Какое отношение он имеет, чего говорит за весь Луцк и по всем каналам выступает?" - возмутился Юрий Погуляйко.

Ранее советник городского головы Игорь Полищук выступил с несколькими заявлениями о том, что Луцк не будет вводить новые карантинные ограничения.

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