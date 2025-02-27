Журналист Сергей Иванов обратил внимание на появление в Украине нового букмекера Parik24, который, по его словам, является клоном запрещенной компании Parimatch. В своей заметке в Facebook он отмечает, что этот бренд использует похожую айдентику и маркетинговые приемы, но работает без украинской лицензии, ссылаясь на "глобальную лицензию" Кюрасао.

По словам Иванова, Parik24 фактически продолжает деятельность Parimatch, не платя никаких налогов в Украине. Он называет это одной из самых дерзких схем обхода санкций и отмечает, что компания выводит из Украины миллиарды гривен.

"Parik24 - это и есть букмекерская контора Parimatch с другой вывеской, которая игнорирует санкции", - отмечает журналист.

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Он также задает вопросы правоохранительным органам и контролирующим структурам, которые, по его мнению, игнорируют эту проблему.

Ранее украинские власти ввели санкции против Parimatch сроком на 50 лет, объясняя это борьбой с российским влиянием на рынке азартных игр. Однако, как отмечает Иванов, компания продолжает работать под другим названием, что ставит под сомнение эффективность этих мер.