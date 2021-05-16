За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области.

В Украине по состоянию на утро, 16 мая, было зарегистрировано 3620 новых случаев коронавирусной болезни.

В частности, заболели 172 ребенка и 60 медработников, говорится в опубликованных данных в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

Так, в больницы с коронавирусом попали 2208 человек; выписано из больниц 3845 пациентов, а всего выздоровели 7921 человек. В субботу от коронавируса в Украине умерли 133 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

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За минувшие сутки было сделано 17389 ПЦР-тестов на Covid-19 и 3848 тестирований методом ИФА. Также проведено 17674 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

В целом с начала пандемии коронавируса в Украине заболело 2153864 человека; выздоровели - 1857724 человека; умерли - 48075, проведено 9841788 ПЦР-тестов.

Вакцинация против коронавируса в Украине

За сутки, 15 мая, прививки против COVID-19 в Украине получили 6164 человека, сообщил глава Минздрава Максим Степанов на странице в Facebook.

"939238 людей привито с начала прививочной кампании, из них получили одну дозу - 939236 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 17086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15 мая в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556117 человек.

Коронавирус в Украине: последние новости

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Автор: Александр Топчий