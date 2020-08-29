Участники акции протеста требуют не закрывать учебные заведения и не прекращать работу общественного транспорта, учреждений торговли и питания.

В Черновцах на Центральной площади сегодня собралось около 100 местных жителей на акцию протеста против карантинных ограничений, которые были введены в городе после его вхождения в «красную» зону карантина.

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Как передает корреспондент УНИАН, участие в пикете под горсоветом принимают предприниматели, педагоги и дети, требуя не закрывать учебные заведения и не ограничивать работу общественного транспорта и заведений торговли и питания.

"Мы не хотим быть рабами. Мы вышли сегодня на акцию, чтобы поддержать всю Украину. Мы выступаем против "псевдопандемии", против ложных показателей больных», - сказал один из участников акции.

Коронавирус в Черновицкой области vs протесты против ограничений

В результате неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной болезни, город Черновцы, Кицманский, Вижницкий, Заставновский, Новоселицкий и Глубокский районы Черновицкой области, согласно решению Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, внесены в "красную" карантинную зону, в которой действуют ограничения по работе общественного транспорта, учреждений образования и ресторанов.

Во вторник, 25 августа, в центре Черновцов примерно 500 местных предпринимателей собрались под стенами горсовета на акцию протеста "Голодный карантин". Во время пикета его участники требовали от местных властей отменить карантинные ограничения и дать возможность развиваться малому бизнесу.

Впоследствии городской совет принял решение об ослаблении карантинных ограничений на территории города.

Однако на следующий день правоохранители, проводя проверку соблюдения в городе карантинных ограничений, начали останавливать водителей троллейбусов и маршруток, пытаясь оформить в отношении них протоколы об админправонарушениях. После этого общественный транспорт в городе временно прекратил курсировать.

27 августа в Черновцах возобновили движение общественного транспорта, курсирующего в режиме специальных перевозок.

В тот же день стало известно, что местное управление Нацполиции открыло уголовное производство по факту принятия городским советом решения об ослаблении карантинных ограничений в городе, относящемся к «красной» зоне.

По состоянию на 28 августа в Черновицкой области зафиксировано 9997 случаев заражения коронавирусом от первого установленного случая. Среди них 6161 человек выздоровел, а 276 человек умерли.

Черновицкая область вошла в перечень регионов Украины, в которых за минувшие сутки зафиксировано больше всего новых случаев заражения COVID-19 – 142.

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Автор: Николай Кобылюк