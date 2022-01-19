Также определен порядок формирования и использования COVID-сертификатов на основании бустерной дозы, утверждены образцы COVID-сертификатов в части указания факта о вакцинации бустерной дозой.

Кабинет министров установил срок действия международного и внутреннего COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию, на уровне 270 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 29 июня 2021 г. № 677" принято во время заседания правительства.

Решением обновлен порядок формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19 в части установления срока действия СОVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию, на уровне 270 дней, определение порядка формирования и использования СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.

"Установить, что сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы формируются с момента технической возможности", - говорится в постановлении.

"Документ регулирует вопросы выдачи сертификатов после проведения бустерной дозы вакцинации и сокращает срок действия сертификата после вакцинации с 365 до 270 дней. Теперь любой, кто вакцинировался бустером, сразу срок сертификата будет продлен и будет иметь срок действия до 270 дней", - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.