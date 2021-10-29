Пара тяжело болела COVID-19.

Украинские супруги-писатели Тимур и Елена Литовченко скончались с разницей в один день. Пара тяжело болела COVID-19.

Об этом рассказала их дочь Людмила Литовченко в Facebook.

По словам женщины, сначала умерла ее мама, а на следующий день ушел из жизни и папа.

"Мама и папа, вы навсегда останетесь со мной. Моих крыльев больше нет. Я не знаю, что делать без вас. Невосполнимая утрата. Я люблю вас, не уберегла, извините... За ссоры, за то, что не уделила достаточно внимания", – говорится в сообщении.

Читайте также"Отключите соцсети и включите мозг": Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19Справка УНИАН. Елена Литовченко родилась 1 мая 1963 года в Ташкенте. Она написала нескольких авантюрно-исторических романов и детективов.

Тимур Литовченко родился в Киеве в 1963 году. Он писал в разных жанрах - от научно-популярной до мистики и ужасов, авантюрно-исторические романы, детективы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве от коронавируса умерла молодая учительница Ирина Шамота. Всего 11 дней назад она родила здорового ребенка. Ирина Шамота была учительницей английского языка в школе №155.

Автор: Анастасия Горбачева