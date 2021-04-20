В Украине пока не планируют на майские праздники вводить общенациональный локдаун.
Об этом сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1».
Читайте также"Будет особый режим": Степанов прокомментировал усиление карантина на Пасху
«Что мы сейчас видим - у нас наблюдается стабилизация заболеваемости на достаточно высоких цифрах, но уже три недели нет тенденции к росту новых случаев и госпитализаций. Это уже определенный показатель», - заявил он.
По словам Ляшко, на майские и пасхальные праздники происходить «массовая миграция» людей на территории Украины, будут проводиться празднования в храмах.
«Здесь будет другой вопрос - как достучаться до всех относительно того, что мы находимся в эпидемии коронавирусной болезни, и соблюдение санитарных норм в этот период - ключевая вещь, чтобы не было дальнейших вспышек и жестких карантинов», - отметил главный санитарный врач.
В ответ на вопрос, планируют ли в Украине вводить жесткий общенациональный карантин на майские праздники, Ляшко сказал: «Сейчас он не планируется. В понедельник (вчера - УНИАН) мы имели селектор с президентом, где премьер-министр говорил, что на этой неделе состоится общая встреча с Всеукраинским советом церквей, где еще дополнительно будут проработаны уже разработанные Министерством здравоохранения алгоритмы для того, чтобы в храмах все проходило в соответствии с противоэпидемическими нормами - как правильно обеспечить празднования, как правильно определить количество праздничных литургий для того, чтобы уменьшить количество людей, которые приходят одновременно в храмы».
Также, по его словам, Минздрав рекомендует пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов.
«Также мы говорим о том, что, если есть такая возможность, то кто-то один из домохозяйства может пойти в храм и посвятить пасху, чтобы потом принести и передать все освященное своей семье», - добавил он.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал, что следующая вспышка коронавируса может быть через 3-4 недели после Пасхальных праздников.
Коронавирус в Украине: что известно
- Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 8 тыс. 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 961 тыс. 956 человек. Выздоровели 1 млн 499 тыс. 752 человека. ПЦР-тестов было проведено 8 млн 996 тыс. 039. Летальных случаев зарегистрировано 40 тыс. 367.
- В Киеве на Пасху готовят дополнительные карантинные ограничения
- Стало известно, как в условиях карантина будут праздновать Пасху во Львове
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram