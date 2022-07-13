Там назвали две категории граждан.

В МВД заявили, что на период военного положения две категории граждан будут обязаны сдать образцы ДНК. Речь идет о военных и правоохранителях. Соответствующие меры в министерстве объяснили принятием закона о государственной регистрации геномной информации человека.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко в эфире совместного телемарафона в среду, 13 июля.

"В обязательной регистрации есть такая норма, что на период действия военного положения отбираются образцы ДНК у военнослужащих и у сотрудников правоохранительных органов. То есть у тех представителей профессий, среди которых мы имеем наибольшие потери в войне" - рассказал Бондаренко.

По его словам, данные военных не вносятся сразу в реестр ДНК. Они хранятся в личных делах и принимаются только при необходимости.

Напомним, на днях Верховная Рада проголосовала за создание базы ДНК в Украине. За принятие закона "О государственной регистрации геномной информации человека" (регистрационный номер 4265) проголосовали 256 народных депутатов Украины.

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