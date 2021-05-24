В Украине планомерно уменьшается количество активных больных коронавирусной болезнью.

В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезни - девятая неделя подряд все эпидемические показатели улучшаются.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

В частности, как доложил президенту премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодняшний день заняты 19,4 тыс. коек, что почти вдвое меньше, чем во время пика заболеваемости. Планомерно уменьшается количество активных больных - сейчас болеют 176 тысяч человек.

«Вся Украина находится в «желтой» зоне. В Донецкой области есть незначительное превышение процента эпидпорога, но все другие показатели остаются в норме», - отметил премьер-министр.

Коронавирус в Украине: последние данные

По состоянию на утро 24 мая в Украине зафиксировали 1 тыс. 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 183 тыс. 855 человек. Выздоровели 1 млн 957 тыс. 560 человек. ПЦР-тестов проведено 10 млн 022 тыс. 457. Летальных случаев зарегистрировано 49 тыс. 436.

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Автор: Константин Гончаров