Автор учебника Александр Авраменко случаем расстроен.

В учебнике украинского языка за 10 класс для общеобразовательных школ обнаружили ссылку на порносайт – вместо веб-страницы города Новомиргород ученики попадают на сайт с запрещенным содержанием.

Ссылку разместили под одним из заданий для учеников. Фото страниц опубликовал Telegram-канал ЙАД.

Школьную книжку издали в 2018 году в 2000 экземпляров. Автором учебника помечен Александр Авраменко – ученый и известный популяризатор украинского языка. Он написал много языковых пособий, а выпускники готовятся к ВНО чаще всего по его учебникам.

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В разделе учебника "Спор как вид коммуникации" размещен текст, посвященный теме необходимости школьной формы в учебных заведениях. В этом тексте содержится ссылка, переходя по которой посредством браузера дети могли попасть на сайт с порно.

Что говорит автор учебника

Александр Авраменко случаем расстроен. Его помощница Оксана Авраменко рассказала в комментарии ТСН, что они уже были ранее проинформированы про ошибку в ссылке.

"Это вообще была ссылка на администрацию города Новомиргород Кировоградской области, но, как нам сказали, это работа хакеров. Мы уже получали звонки по этой ссылке и отреагировали на это. Мы пожаловались в киберполицию", – сказала она.

Сейчас ссылка на сайте Новомиргорода другая (rada-novomirgorod.gov.ua). В то же время, по данным интернет-архива, еще на момент февраля 2019 года такой сайт действительно существовал. Вероятно, домен перекупили.

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Автор: Яна Ставская