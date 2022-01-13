Пособие предусмотрено для учеников 10 класса.

В украинском школьном учебнике "Гражданское образование", предусмотренном для учеников 10 класса, разместили иллюстрацию с признаками российской пропаганды против украинских СМИ.

Внимание на это в Facebook обратил внимание Сергей Черкасский.

Авторы учебника предлагают ученикам изучить тему информационной войны. Теоретический материал подкрепили иллюстрацией с изображением нацистской свастики и надписями "бендеробачення", "есть такая профессия - врать каждый вечер". Также изображена телеведущая одного из украинских каналов и логотипы национальных телевизионных вещателей.

Школьникам предлагают после изучения раздела "Мир информации и СМИ" изучить это изображение и ответить на ряд вопросов:

Можно ли назвать этот плакат пропагандистским?

Каково основное содержание этого изображения?

Какие месседжи выражены в изображении?

На кого рассчитан этот плакат, какую реакцию он должен вызвать?

Какое значение имеет этот плакат?

Читайте также"Эпицентр" объяснил продажи книг Гитлера и извинился перед еврейской общинойОтмечено, что эту картинку распространяют СМИ государства-агрессора. Авторы учебника Тамара Бакка, любовь Марголина и Татьяна Мелещенко. Тираж-107 тысяч экземпляров. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины.

Как сообщал УНИАН, в Испании в школьном учебнике для 6-го класса оккупированный Крым указан как часть территории России.

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