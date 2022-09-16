В Службе безопасности утверждают, что никоим образом не вмешиваются в религиозные процессы в государстве, а действуют исключительно из соображений национальной безопасности.

В Службе безопасности Украины прокомментировали письмо своего структурного подразделения к столичным райадминистрациям о возможной "дестабилизацию общественно-политической ситуации" из-за перехода общин от Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Как отметили УНИАН в пресс-службе ведомства, СБУ никоим образом не вмешивается в религиозные процессы в государстве, а действует исключительно из соображений национальной безопасности.

"В то же время мы прекрасно понимаем, что Россия продолжает попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине и, в частности, использует для этого и религиозный фактор. Поэтому в письме, которое было направлено киевским управлением СБУ в районные администрации столицы, обозначен ряд аспектов, которые используют представители вражеских спецслужб для информационно-подрывной деятельности против Украины. Также Служба безопасности обратила внимание на противодействие таким враждебным проявлениям", - отметили в пресс-службе ведомства.

Видео дня

В спецслужбе также напомнили, что во время военного положения запрещаются любые массовые собрания людей, поскольку это может представлять угрозу их жизни из-за повышенного риска ракетных ударов и диверсий, которые может осуществлять РФ.

"С целью недопущения таких кризисных ситуаций, а также расшатывания настроений украинского общества, что может иметь негативные последствия во время войны, СБУ мониторит потенциальные угрозы и информирует уполномоченные структуры", - добавили в Службе безопасности.

В то же время, несмотря на запрет массовых собраний, в конце августа на Тернопольщине состоялся крестный ход почти пяти тысяч верующих УПЦ МП в Почаев.

Напомним, 15 сентября издание LB.ua обнародовало письмо заместителя начальника Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка от 7 сентября к Дарницкой райгосадминистрации столицы.

В частности, в письме говорится о том, что имеющаяся в СБУ информация свидетельствует о "предпосылках к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе" путем смены православными общинами "конфессиональной принадлежности и церковной юрисдикции и конфронтации вокруг права на использование культовых сооружений".

Также в письме отмечается, что переход общин из юрисдикции УПЦ МП к ПЦУ "в большинстве случаев" сопровождаются обвинениями в незаконности действий той или иной религиозной конфессии, представителей объединенных терргромад и органов государственной власти, что "приводит к физическим столкновениям, радикализации и криминализации переходных процессов".

В ведомстве подчеркнули, что некоторые представители органов местного самоуправления Киевской области игнорируют запрет на проведение массовых мероприятий, что угрожает жизни граждан.

В киевском управлении СБУ считают, что проведение таких собраний может быть использовано представителями УПЦ МП для обжалования этих действий в суде, а спецслужбы РФ могут использовать это якобы для негативного освещения и обвинений в ущемлении УПЦ МП, лоббировании интересов ПЦУ руководством государства, разжигания межконфессиональной розни, а также "использования протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве".

27 июля ПЦУ заявила о противодействии представителей власти выходу верующих из УПЦ МП.

Вас также могут заинтересовать новости: