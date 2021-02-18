Полтавскому журналисту и общественному деятелю Дмитрию Чикурову угрожают фигуранты его резонансных публикаций.

Об этом заявил у себя на странице в соцсети Facebook политолог Виктор Таран.

Чикурову угрожают именно из-за его профессиональной деятельности. Он неоднократно публиковал материалы с раскрытием противоправной деятельности местных группировок, которые имеют контакты с полтавским и кременчугским криминалитетом.

"Дмитрий имел неосторожность иронично отозваться о невысокой компетентности одного из местных "князьков" – некоего депутата областного совета Руслана Телятника, - пишет Таран. - Кстати, поговаривают, что этот весьма специфический персонаж, последовательный опопоблоковец и ОПЗЖшник, в 90-х – начале 2000-х был более известен в г. Кременчуг по прозвищу Телек. И занимался он, как ни сложно понять, вовсе не проблемами электората. Уже вскоре Дмитрия неофициально предупредили, что на него готовится нападение".

Виктор Таран призвал журналистское сообщество держать эту историю на контроле, чтобы не доводить ситуацию до появления очередного "дела Гандзюк".

С начала 2020 года зафиксированы 74 инцидента, связанные с физической агрессией и грубым препятствованием профессиональной деятельности журналистов. Согласно данным мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями, 25 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов произошло за три месяца осени 2020 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН