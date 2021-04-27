Сексолог назвала несколько лайфхаков, которые помогут получить оргазм.

Сексолог Оксана Ефремова рассказала, почему женщины сами мешают себе получать оргазмы и как это прекратить.

Читайте такжеЭксперты рассказали, о чем женщины мечтают во время секса

Предлагаем вам несколько самых полезных советов, которые помогут получить неземной оргазм во время секса, пишет НВ.

По словам эксперта, условно секс можно разделить на следующие этапы:

мысли о сексе (возникновение идеи о сексуальном желании) физическое возбуждение тела (выделяется смазка, отекают соски) нарастание возбуждения плато удовольствие оргазм.

В отличие от мужского оргазма у женского нет точки неотвратимости - то есть момента, после которого оргазм гарантированно наступит. Затем свернуть не туда на пути к оргазму можно на каждом этапе. Через это надо заметить, в какой момент ты отключаешься» от секса чаще, и работать именно с ним.

Давайте себе время на мысли о сексе.

Фантазируйте в деталях - это нормально. Если никаких фантазий у вас нет - выполняйте упражнение. Где бы вы ни находились, посмотрите вокруг себя и опишите 10 предметов, которые могут быть связаны с сексом или сексуальностью. Опишите, как именно они используются в вашей фантазии. Это простимулирует фантазию и настроит вас на секс.

Научитесь синхронизировать тело с мыслями.

Это нужно, если вы хотите заниматься сексом, но тело игнорирует ваши мысли (не выделяется смазка, соски не набухают и тому подобное).

Упражнение: думая о сексе (или во время просмотра контента, что должно вас возбуждать) выполняйте упражнение Кегеля.

Научитесь медитировать.

Для начала подойдет даже mindfullness чистка зубов. Это совет для тех, кого во время секса отвлекают мысли о работе, конфликтах и подарках родным на Рождество.

Упражнение: каждый день во время чистки зубов концентрируйтесь исключительно на ощущениях здесь и сейчас. Не слушайте музыку, не смотрите ленту, не думайте ни о чем - обращайте внимание исключительно на телесные ощущения.

Вот вспомогательные вопросы: сколько весит тюбик пасты? Какова температура воды? Много ли пены образуется во время чистки, где она концентрируется? Жесткая щетка?

Научитесь полностью удерживать внимание на процессе чистки и не отвлекаться на посторонние мысли. Это упражнение нужно делать не менее 30 дней, чтобы выработать навык, который позже вы примените в сексе.

Секс: вас могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко