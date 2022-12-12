Большинство жителей выступили за наличие праздничного атрибута.

В освобожденной Буче Киевской области заканчивают устанавливать новогоднюю елку. За ее присутствие проголосовали большинство местных жителей.

Такой информацией поделились корреспонденты ТСН, которые также опубликовали фото елки. Ее разместили на Киевской площади рядом с центральным "Пунктом несокрушимости". Ранее мэр Анатолий Федорук провел в Сети голосование насчет установки новогодней елки. Городской голова также попросил горожан описать в комментариях, какой она должна быть.

В результате было решено использовать прошлогоднюю елку и украшения. Как отметил мэр Бучи, иллюминации останутся отключенными ради экономии электричества.

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"Так что новогодний праздник не потянет особых затрат. Понятно, что таких празднований, как в прошлые годы, не будет. Детям же нужен хоть и небольшой, но настоящий праздник", — заявил Федорук.

Буча после деоккупации: последняя информация

В конце ноября город посетил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. Он побывал на территории массового захоронение, которое устроили рашисты во время захвата Бучи.

СБУ в октябре задержала коллаборанта из числа местных жителей. Он участвовал в карательных рейдах, помогал обнаруживать и физически наказывать членов движения сопротивления.

В начале октября в Буче похоронили командира "призраков Киева" Михаила Матюшенко. Он погиб при выполнении боевого задания в конце июня над Черным морем.

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