Все пострадавшие отдыхали и питались при отеле в Грибовке.

В Одесской области, где ранее отравились постояльцы детского оздоровительного лагеря, опять произошла вспышка кишечной инфекции.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

В результате 9 из 90 отдыхавших детей в возрасте до 15 лет оказались в инфекционном отделении Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы.

Читайте такжеВрач поделилась алгоритмом действий для родителей при отравлении ребенка (видео)Все они приехали из Киева. У них предварительно диагностировали острый гастроэнтероколит. О состоянии пострадавших детей не сообщается.

Отмечается, что дети отдыхали в отеле Bugaz Sea View, расположенном в Грибовке.

Предполагается, что они отравились, питаясь в ресторане отеля. В связи с этим начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

Стоит отметить, что пищевые отравления — достаточно распространенное явление на одесских курортах в летнее время. Например, в начале июня из оздоровительного лагеря в поселке Сергеевка поступило больше 30 жалоб на отравление, а 6 детей и медсестра были госпитализированы.

А в этом месяце в Черноморске пищевое отравление получили шестеро воспитанников детсада, из которых трое попали в больницу в среднетяжелом состоянии.

Автор: Станислав Кожемякин