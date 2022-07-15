12 июля силовики нагрянули на предприятия холдинга, владеющего торговыми марками "Attuale", "Трапеза", "Круп’яний двір", суши "Yoshi".

Тысячи украинских чеченцев в настоящее время сражаются за свободу Украины в рядах ВСУ, тысячи чеченцев волонтерят и помогают фронту, тысячи чеченцев, для которых наша страна стала вторым домом, каждый на своем месте, делают свой вклад в экономику страны и просят не ассоциировать их с тем, что происходит сейчас в одноименном субъекте РФ.

И одновременно с этим отдельные представители силовых ведомств Украины пытаются в наглую "подоить" и "нагнуть" законопослушных отечественных предпринимателей исключительно за их российское прошлое, которое те и сами пытаются полностью вычеркнуть из своей жизни.

12 июля силовики нагрянули на предприятия холдинга, владеющего торговыми марками "Attuale", "Трапеза", "Круп’яний двір", суши "Yoshi" и т.д., чью продукцию миллионы украинцев каждый день видят на полках супермаркетов. Одно из наиболее успешных предприятий Одесской области было основано уроженцами Чечни, вынужденных переехать в Украину в конце 1990-х из-за войны.

И хотя формально причиной для обысков на предприятии стало подозрение в неуплате налогов (что сами бизнесмены категорически отвергают!), настоящей причиной "наезда", как открыто признались и сами проверяющие, стали российские корни учредителей компании.

При этом учредителей уже давно ничего не связывает с Россией.

"После захвата Чечни мы были вынуждены переехать в Украину, которая стала для нас новым домом. Все мы имеем постоянный вид на жительство, живем тут с 1999 года, а наши дети уже официально граждане Украины. Мы не ездим в Россию, наш капитал мы заработали в Украине и ни копейки не вывезли туда. Мы полностью поддерживаем Украину в этой войне, гордимся ВСУ и активно помогаем нашим защитникам на фронте. В свою очередь, и вооруженные силы, и полиция, и местные власти неоднократно благодарили нас за помощь в решении многих гуманитарных вопросов. Нам же пытаются ставить палки в колёса, зацепившись за наши российские паспорта, от которых мы и сами страдаем больше всего", - подчеркивают бизнесмены.

Разумеется, предпринимателям предлагают "договориться" и решить вопрос "по-братски", но бизнесмены, уверенные в своей правоте, платить не хотят и будут добиваться прозрачного и открытого расследования этого дела с максимальным освещением в прессе.

"Мы всегда работали и будем работать исключительно "по-белому". Мы с нуля построили предприятие по-настоящему европейского уровня, даём работу сотням украинцев. Обвинение нас в неуплате налогов – за гранью разумного. Мы долгие годы работаем с крупнейшими национальными торговыми сетями – от "Сільпо" до АТБ, во всех крупных супермаркетах есть наша продукция", - отмечают предприниматели.

Кроме того, именно это предприятие сейчас имеет стратегическое значение, так как в условиях жесточайшего дефицита соли в Украине, покрывает до 90% поставок соли из-за границы на украинские рынки. В частности, предприятие фасует всю соль, которая продается в сетях "АТБ" по всей стране.

В настоящее время бизнесмены планируют обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, а также начальнику военной администрации Одесской области Максиму Марченко с просьбой вмешаться в ситуацию. Ведь из-за жадности и банального желания "взять на лапу" силовики просто уничтожают отечественный бизнес, который помогает поднять экономику страны в тяжелое время и обеспечивает сотни украинцев рабочими местами.