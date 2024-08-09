В Одессе задержали священника-адвоката за вымогательство денег у настоятеля храма: что не поделили

Подзащитный злоумышленника, находясь за рулем, нарушил ПДД и травмировал человека.

В Одесской области задержали священника с лицензией адвоката по подозрению в вымогательстве денег с настоятеля храма, который сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе ГБР, происшествие произошло в июле в областном центре.

"В июле 2024 года настоятель одного из храмов Одесской области за рулем автомобиля сбил в Одессе женщину-пешехода. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу", - рассказали правоохранители.

Говорится, что для защиты своих интересов фигурант выбрал знакомого священника, который имел лицензию адвоката. Тот сообщил, что за 3 тыс. долларов США "решит вопрос" с правоохранителями о закрытии уголовного производства. В случае неуплаты он угрожал настоятелю реальным сроком отбывания наказания за ДТП.

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В ГБР сообщили, что вместе с Нацполицией задержали священника-вымогателя 6 августа во время передачи оговоренной суммы. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, соединенном с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Инциденты в Украине

Как сообщал УНИАН, правоохранители разоблачили 14-летнего киевлянина, который администрировал Telegram-канал с запрещенным контентом, в том числе и порнографического характера, и за удаление публикаций требовал деньги. В полицию поступило сообщение от родителей о том, что в одном из Telegram-каналов распространены фотографии их детей и другая личная информация, в том числе и порнографического характера.

После публикации таких сообщений с детей злоумышленник требовал деньги за их удаление. Киберполицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 14-летний школьник из Киева. По месту жительства подростка правоохранители провели обыск. Следователи изъяли мобильный телефон, с которого осуществлялось администрирование Telegram-канал и другие вещественные доказательства, подтверждающие факт преступления.

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