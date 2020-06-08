В Минздраве настаивают на самоизоляции или обсервации всех, кто прибывает из-за границы

Эти меры призваны исключить вероятность инфицирования другого человека коронавирусом.

В Министерстве здравоохранения Украины настаивают, что по прибытии из-за границы все лица должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Человек, который приезжает в Украину по прибытии - он должен пройти самоизоляцию, установив приложение "Действуй дома", и это обязательное правило при прохождении самоизоляции. Если нет такой возможности - установить это приложение, или нет возможности где-то проходить самоизоляцию, тогда предусмотрено прохождение наблюдения", - заявил Степанов.

Он добавил, что места прохождения обсервации в каждой области были четко определены.

"При прохождении самоизоляции человек действительно должен проходить максимально самоизоляцию, практически сократив до нуля все свои контакты с любой другой личностью. Это все делается для предотвращения, сведения к минимуму любой возможности инфицирования другого человека. Поэтому все эти меры мы делаем именно ради здоровья и жизни нас, украинцев", - добавил Степанов.

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