В Крыму скрывают реальное количество смертей от COVID-19 - правозащитники

По мнению правозащитников, для предотвращения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции на полуострове российские власти должны ограничить воздушное сообщение с Крымом, но они этого не делают.

«Крымская правозащитная группа» (КПГ) утверждает, что в аннексированном Россией Крыму скрывают реальное количество смертей от COVID-19, а как причину смерти часто указывают внебольничную пневмонию.

Об этом председатель правления КПГ Ольга Скрыпник проинформировала членов и наблюдателей Совета по правам человека ООН, передает Крым.Реалей.

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«Распространению COVID-19 в Крыму способствуют регулярное авиасообщение из Москвы, которая сегодня является наиболее опасным по распространению COVID-19 регионом в России. 30 июня было выполнено 38 рейсов из Москвы в Симферополь. Прибывшие из России люди не проходят самоизоляцию и не направляются в обсерваторы, их никто не тестирует на COVID-19. Очевидно, что для предотвращения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции на полуострове, российские власти должны ограничить воздушное сообщение с Крымом, но они этого не делают», – отметила Скрипник.

По мнению правозащитницы, официальные данные о количестве подтвержденных случаев COVID-19 в Крыму также «далеки от реальности», а уровень диагностики нового заболевания на полуострове остается низким.

В июне КПГ объявляла, что в аннексированном Крыму «целенаправленно занижают цифры о количестве заразившихся COVID-19 и смертях от коронавируса для продолжения снятия ограничений».

По данным российских властей Крыма, на текущий период на полуострове зарегистрировано 706 случаев новой коронавирусной инфекции, 36 из них завозные из-за границы, 94 – из соседней России и лица, выявленные по контакту с ними. Выздоровевших за весь период – 520 человек. Согласно данным российского Минздрава Крыма, общее число скончавшихся больных с коронавирусом составило 28 человек. В Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 235 человек. Выздоровел 181 человек, четверо умерли.

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