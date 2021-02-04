По словам соседей, в квартире девочка жила в полной антисанитарии без света и тепла.

В Кривом Роге мать морила голодом дочь с церебральным параличом и синдромом Дауна. В свои 15 лет девочка не умеет ни говорить, ни ходить и весит всего 9 килограммов.

Читайте такжеРодила и выбросила на помойку: полиция расследует жуткое убийство ребенка на Херсонщине (фото)Об этом говорится в сюжете 34 телеканала.

«На голом матрасе и скрученная как эмбрион с весом как у младенца - это о 15-летней Богдане. Такой девочку увидели социальные службы и правоохранители. И хотя раньше в семью наведывались, забрать ребенка почему-то решили только сейчас», - говорится в сюжете.

По словам соседей, в квартире девочка жила вместе со старшей сестрой и матерью в полной антисанитарии без света и тепла.

«Они жили за счет выплат по инвалидности. Старшая девочка окончила училище и тоже, наверное, нигде не работала. Как откроют окно, то вообще невозможно здесь ходить. Воняет очень сильно. У матери был сожитель, то они выпивали, жгли вместе», - рассказала соседка Светлана Украинец.

Сейчас соцслужба передала девочку в руки врачей.

«Ребенку оказана вся необходимая помощь. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное, она получает все необходимое лечение и угрозы жизни ребенка нет. Она ест самостоятельно, питается самостоятельно, без всяких внутривенных», - рассказал медицинский директор по хирургической помощи больницы № 8 Ярослав Войтенко.

В службе по делам детей заявили, что эту семью навещали чуть ли не ежемесячно. Заставляли мать отдать дочь на реабилитацию - та отказывалась.

«Мать не дала согласия, и она даже написала письменное заявление, о том, что она отрицает об устройстве ее ребенка-инвалида в специализированное детское учреждение. Ситуация в семье не улучшилась, - поэтому было решено направить обращение в суд по вопросу отобрания ребенка у матери», - заявил начальник службы по делам детей Ингулецкого района Сергей Совенко.

Сейчас семьей занимается местная прокуратура. Дело сразу передали в суд.

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Автор: УНИАН