Четверо из шести пациентов Александровской больницы в Киеве, у которых обнаружили штамм "Дельта", недавно вернулись из России.

В Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавирус "Дельта".

Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщила директор медучреждения Людмила Антоненко, передает Kyiv Media.

По ее словам, четверо из шести пациентов Александровской больницы в Киеве, у которых обнаружили штамм "Дельта", недавно вернулись из России.

Медики рассказывают, что болезнь протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на 2-3 день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, они не могут самостоятельно дышать. Возраст тяжелых пациентов молодой, 30-40 лет.

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Штамм коронавируса "Дельта"

В столичной Александровской больнице первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма "Дельта".

13 июля в Закарпатской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у двух женщин, которые приехали из России.

14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о росте числа случаев заражения и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ.

Отмечается, что такая ситуация обусловлена ростом распространенности в мире штамма “Дельта”, который сейчас обнаружили в 111 странах.

16 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет дополнительные меры реагирования на новые штаммы COVID-19.

Автор: Денис Прядко