Антивакцинаторы называют президента и правительство недееспособными, а постановления Кабмина и законы, касающиеся борьбы с пандемией, незаконными.

В Киеве противники обязательной вакцинации начали вече возле Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, около 3 тысяч противников обязательной вакцинации и карантинных мероприятий собрались на площади Конституции.

Антивакцинаторы выступают против вакцинации от COVID-19, а также карантинных мер, связанных с пандемией. Они говорят, что являются свободными людьми, которым никто не сможет навязать вакцинацию, а также ношение масок.

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Также они называют недееспособными президента и правительство и заявляют, что не будут выполнять постановления правительства и законы, которые вводят карантинные ограничения на граждан, и не собираются носить маски и делать прививки.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 ноября, в центре Киева проходит акция противников обязательной вакцинации. Участники мероприятия, в частности, заблокировали движение в правительственном квартале. Противники вакцинации без масок. Они заявляют, что не носят их принципиально, потому что они свободные люди.

Отметим, по данным Минздрава, лучший способ защититься от коронавируса – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в пять раз.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Дмитрий Хилюк