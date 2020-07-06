В Киеве смягчили карантин: что разрешили
12:31, 06 июля 2020Общество
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Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города.
С 22 мая в Украине ввели адаптивный карантин / фото УНИАН
В понедельник, 6 июля, комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение о смягчении некоторых карантинных ограничений в столице.
Читайте такжеВ Минзраве рассказали, почему Украина не может преодолеть коронавирусОб этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В частности, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам разрешили работать после 22:00 при условии соблюдения санитарных норм и регламентов.
«Работа же увеселительных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22:00», – добавил Кличко.
Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки зафиксировали 543 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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