В Киеве смягчили карантин: что разрешили

Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города.

В понедельник, 6 июля, комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение о смягчении некоторых карантинных ограничений в столице.

Читайте такжеВ Минзраве рассказали, почему Украина не может преодолеть коронавирусОб этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам разрешили работать после 22:00 при условии соблюдения санитарных норм и регламентов.

«Работа же увеселительных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22:00», – добавил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки зафиксировали 543 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

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