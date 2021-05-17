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В Киеве около кондитерской фабрики Roshen из фонтанов полился кипяток.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".
"Гейзер из кипятка пошел у фабрики Roshen", - говорится в сообщении.
Как видно, территорию вокруг фонтана окутал плотный туман из пара, люди спешат выйти на свежий воздух.
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