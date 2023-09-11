Это уже четвертый визит госпожи Бербок в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с неаноснированным визитом. Это уже четвертая ее поездка в Украину с начала полномасштабной войны, пишет Tagesschau.

Глава немецкой дипломатии прибыла в украинскую столицу утром 11 сентября. Эта поездка изначально держалась в секрете из соображений безопасности. Из-за того, что воздушное пространство над Украиной до сих пор является закрытым для гражданской авиации, как и остальным иностранным гостям, Бербок пришлось ехать спецпоездом из Польши.

По прибытии Бербок пообещала Украине продолжать поддержку на пути в Европейский Союз, но также настояла на дальнейших реформах, например, в борьбе с коррупцией. По ее словам, Украина защищает "свободу всех нас".

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"Как Украина стоит перед нами, так и она может на нас положиться", – отметила министр, вспомнив в частности "решающую поддержку" на пути Украины в Европейский Союз.

Немецкая поддержка Украины - последние новости

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Германия анонсировала новый большой пакет военной помощи Украине. В него в частности вошли миллионы патронов к стрелковому оружию, снаряды для ВСУ "Гепард", а также инженерная техника и различная амуниция для солдат.

Также стало известно, что боеприпасы для "Гепардов", которые поставляются, являются совершенно новыми, а не старыми складскими запасами. То есть Германия наладила их производство, поскольку до сих пор их производила только Швейцария, которая из-за своего нейтралитета не могла поставлять их Украине.

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