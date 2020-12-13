Министр Кабинета министров Олег Немчинов отметил, что правительство решит усилить ограничительные меры, если в Украине ежедневно будут выявлять по 32-35 тысяч больных COVID-19.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, при каких условиях жесткий карантин будет введен в Украине ранее 8 января.

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Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных за день. Но надо понимать, сколько было введено коек в COVID-пакете, сколько коек было обеспечено кислородом и сколько больниц были задействованы для преодоления коронавирусной инфекции", - сказал он.

Министр утвердительно ответил на реплику ведущей о том, что при выявлении 32-35 тысяч больных за сутки в Кабмине будут думать о том, чтобы "закрывать страну на замок".

В то же время Немчинов заметил, что при оценке эпидситуации будет учитываться заполняемость больничных коек для больных COVID-19.

"Да, но, надо полагать, что, кроме выявленных (больных), есть еще вопросы госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койкофонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспечением кислородом, до конца года стоит задача выйти на более чем 40 тысяч, а в перспективе - на 75 тысяч", - сказал он.

Что этому предшествовало

В Украине за минувшие сутки было зарегистрировано 9 тысяч 176 новых случаев COVID-19, госпитализированы - 2 тысячи 969 человек. За все время пандемии в стране было выявлено 894 тысячи 215 больных, умерли 15 тысяч 154.

9 декабря правительство приняло решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

На этот период предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров); развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы); учебных заведений (школы и университеты), за исключением детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.

Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешено профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.

Заведения питания будут работать только по услуге "на вынос" или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи без ожидания внутри.

Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.

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Автор: Виктория Токарева