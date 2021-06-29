Сервис будет доступен на платформах онлайн-телевидения Киевстар ТВ, 1 + 1 video и MEGOGO.

Украина стала одной из первых европейских стран, где мультиплатформенный продукт Paramount+ от ViacomCBS официально будет доступен для пользователей OTT. Сервис запустился благодаря плодотворному сотрудничеству и расширению эксклюзивного партнерства между 1+1 media и ViacomCBS.

Уже с 1 июля Paramount+ будет доступен сразу на трех платформах онлайн-телевидения: Киевстар ТВ, 1+1 video и MEGOGO. Сейчас 1+1 media ведет переговоры с другими представителями OTT-рынке, чтобы масштабировать присутствие Paramount+ в интернет-сегменте, в том числе и на других отечественных площадках.

Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media, комментирует: "Платформы, которые предоставляют доступ к качественному премиальному международному контенту, все чаще занимают наиболее популярную нишу среди украинской аудитории. Уверены, что запуск Paramount+, одного из самых узнаваемых медиабрендов, станет громкой сенсацией и беспрекословно заинтересует привередливого зрителя в Украине".

Мультиплатформа Paramount+ представлена более чем 5000 часов премиального контента различных брендов, входящих в структуру ViacomCBS. Украинские пользователи смогут первыми эксклюзивно посмотреть новые громкие премьеры от студии Paramount Pictures, одной из которых уже с самого начала запуска сервиса будет оскароносный фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли.

Платформа Paramount+ предлагает премиальный контент от ViacomCBS на любой вкус:

- легендарные кинофильмы и любимые комедии от старейшей и одной из крупнейших киностудий Голливуда Paramount Pictures: франшизы «Трансформеры», «Миссия невыполнима», «Черепашки-ниндзя», культовые «Крестный отец», «Форрест Гамп», «Поймай меня, если сможешь», «Завтрак у Тиффани» и другие известные кинохиты.

- Более 2000 часов всех сезонов лучших анимационных сериалов от производителя детского контента №1 в мире – Nickelodeon: «Щенячий патруль», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Панда Кунг-Фу», «Шиммер и Шайн», «Черепашки-ниндзя», «Аватар», «Дора-путешественница» и многие другие.

- Топовые сериалы от CBS Showtime "Миллиарды", "Californication", "Шитс крик" и другие.

- Более чем 1000 часов молодежных сериалов и реалити-шоу от MTV и Awesomeness TV: «Зак и Миа», «Беременна в 16», «Экс на пляже», «Тачку на прокачку» и прочее.

- Более 600 эпизодов молодежных и комедийных сериалов от Comedy Central: «Монстры корпорации», легендарный «Южный парк» и другие ситкомы.

- А также изюминка для женской аудитории – более 600 часов теленовелл от латино-американского производителя Telefe: от классики, такой как «Дикий ангел» и «Среди каннибалов», до новинок для подростков «Нуби», «Клуб-57» и другие.

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Автор: Иван Божко