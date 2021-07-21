В Ивано-Франковской областной детской больнице прооперировали ребенка, который проглотил семь магнитных шариков.
Об этом сообщается на сайте больницы.
Пятилетний мальчик попал в больницу через 17 дней после глотания мелких магнитных шариков. При госпитализации у него жалоб не было.
Во время рентгенологического исследования врачи обнаружили, что в кишечнике имеются магниты, которые не продвигаются в течение 10 дней.
Читайте такжеВ Украине появился крупнейший онлайн-архив XX века"Отсутствие пассажа магнитов по кишечнику стало показанием к оперативному вмешательству. На операции обнаружено интимное срастание стенки тонкой кишки, где расположены 4 магнита, со стенкой слепой кишки, где обнаружено 3 магнита. Проведена клиновидная резекция тонкой и слепой кишки, удаление магнитов, ушивание стенки тонкой и слепой кишки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обычно дети в подобных случаях оперируются после образования перфорации кишки и развития перитонита.
Но в этом случае опасного осложнения не было.
Вас также могут заинтересовать новости
- Во Львовской области девочка проглотила гвоздь, который застрял в бронхах
- В Черкассах подросток проглотил 25 магнитов из-за необычного желания
- В Днепре ребенок проглотил десятигривневую монету (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram