В документе напомнили об административной и уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу.

СМИ опубликовали приказ начальника Ивано-Франковского городского ТЦК Романа Плитуса, в котором в частности говорится и о том, что все военнообязанные должны прийти в городской ТЦК в 10-дневный срок.

Как сообщает издание "Западный курьер", таким образом военкоматы в городе проводят всеобщую мобилизацию и выполняют план по ней.

"Всем военнообязанным-мужчинам, проживающим (находящимся) на территории Ивано-Франковской территориальной общины, явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в 10-дневный срок с даты опубликования данного приказа. При себе иметь военный билет, паспорт, медицинские книжки, документы, предоставляющие право на отсрочку в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от 21.10.1993 г. №3543-ХІІ", - говорится в документе.

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Также военнообязанным напомнили о необходимости оповещения об изменении места жительства в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В документе напомнили об административной и уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу, а также об ответственности руководителей предприятий за нарушение законодательства об обороне и мобилизационной подготовке.

Мобилизация в Украине 2023

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ ввели военное положение и мобилизацию. Призывают военнообязанных украинцев в возрасте 18-60 лет, исключения - люди с отсрочкой или исключенные из воинского учета.

30 мая 2023 года Верховная Рада снизила предельный возраст призывников срочной службы с 27 до 25 лет. Адвокат Ростислав Кравец заявил, что таким образом нардепы решили мобилизовать больше украинцев.

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