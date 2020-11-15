Юрист спортивного комплекса отмечает, что речь идет об оздоровительном учреждении, на которое локдаун не распространяется.

Руководство спортивного комплекса "5 элемент", связанного с Петром Порошенко, заявляет, что заведение не нарушало никаких требований карантина выходного дня.

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Как сообщает «Прямой» в комплексе объяснили, что здесь проводят процедуры по реабилитации с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований.

“Мы - спортивно-оздоровительный комплекс и у нас в штате работает большое количество реабилитологов, мы имеем право предоставлять услуги реабилитации непосредственно от болезней или травм и восстанавливать свое здоровье”, – заявил юрист комплекса Валерий Ричек.

Как подчеркнул юрист, в постановлении правительства о так называемом “локдауне выходного дня” нет запрета на деятельность оздоровительных учреждений.

При этом руководство комплекса связывает действия полиции с"политическим давлением". Гендиректор комплекса Наталья Щербий отмечает, что сотрудники вышли работать с соблюдением всех санитарных норм.

"5 элемент" планирует обжаловать действия правоохранителей в судебном порядке.

Скандал с клубом "5 элемент"

Столичный спорткомплекс "5 элемент", совладельцем которого является экс-президент Украины Петр Порошенко, продолжал работать 14 ноября, несмотря на введенный правительством карантин выходного дня.

В ходе проверки в заведение прибыли правоохранители. На просьбу полицейских прекратить работу администрация отреагировала отказом, правоохранителей даже не пустили в помещение комплекса.

В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство. В то же время в клубе утверждают, что имели законные основания работать, а также заявили о выполнении правоохранителями «политического заказа».

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Автор: Дмитрий Захаров