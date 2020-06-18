В Дрогобыче реставрируют колокольню одной из старейших деревянных церквей Украины

Мастера начали маркировки наиболее аварийных участков колокольни и укрепление фундамента по периметру памятника. После этого верх колокольни разберут и выровняют ее каркас.

В Дрогобыче возобновили работы по реставрации деревянной колокольни XVII века. церкви Воздвижения Честного Креста, которая является одной из старейших и лучших образцов галицкой деревянной сакральной архитектуры.

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Как сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод, в этом году из областного бюджета по Программе сохранения культурного наследия на этот объект направят миллион гривен, передает zaxid.net.

«Изготовлена проектно-сметную документация. Победителем тендера и подрядчиком на объекте является ООО «В.Ф.Ф.». Предоставить услуги он обязался за 2 млн 251 тыс. грн. На подготовительные работы в 2019-м ушло 458 тыс. грн. Также за эти деньги закупили строительные материалы для реставрации, установили леса», - сообщил Холод.

Мастера начали маркировки наиболее аварийных участков колокольни и укрепление фундамента по периметру памятника. После этого верх колокольни разберут и выровняют ее каркас.

Директор музея «Дрогобиччина» Алла Гладун рассказала, что колокольня была не просто в плохом состоянии, а в аварийном, гораздо худшем, чем сама церковь. Она наклонилась, поэтому решили реставрировать в первую очередь ее. К концу реставрационного сезона (осени) с работами должны справиться, хотя финансирования на все необходимые работы пока хватает.

Деревянная колокольня примерно 1661 года строительства входит в комплекс памятника архитектуры национального значения церкви Воздвижения Честного Креста, которая считается одной из лучших образцов галицкой деревянной архитектуры, и сама тоже нуждается в ремонте. Сейчас церковь не служит храмом, она относится к музею «Дрогобиччина». Хотя доступ к ней затруднен тем, что она расположена на территории местной части ГСЧС. Воздвиженская церковь издавна была храмом солеваров, поскольку рядом расположен старейший промышленный объект Украины — Дрогобычская солеварня. Недалеко от них есть еще одна деревянная церковь Святого Юра из списка мирового наследия ЮНЕСКО.

Директор ТИЦ Дрогобыча Игорь Чава рассказал, что в храм можно попасть через территорию ГСЧС, но сначала надо купить билет в церкви Юра. На будущее планируется организовать отдельный от спасателей вход на территорию достопримечательности.

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