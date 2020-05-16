В 14 областях врачи уже получили надбавки за март за работу с больными COVID-19

Сегодня состоялось совещание под председательством президента Зеленского относительно предотвращения распространения эпидемии коронавируса и преодоления его последствий.

В 14 регионах Украины уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании под председательством президента Владимира Зеленского относительно предотвращения распространения эпидемии коронавируса и преодоления его последствий, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

При этом, отметил Степанов, в Николаевской области не фиксировали ни одного больного COVID-19 в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было самым большим, нуждается в дофинансировании. По словам министра, остальные регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.

«В Херсонской области все выплаты закончились на минувшей неделе, среди лидеров - и Днепропетровская и Львовская области. В то же время Волынь, Луганская, Ривненская и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель», - подчеркнул президент Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.

На совещании отмечалось, что на сегодняшний день в Украине установлено два рекорда - по количеству заболевших COVID-19, и тех, кто выздоровел: 528 и 433 человека, соответственно.