Киев ужесточает карантин: что с сегодняшнего дня запрещено, правила и условия "желтой" зоны

Согласно новым правилам карантинного зонирования, столица попала в "желтую" зону.

С сегодняшнего дня, 17 августа, в Киеве вводятся усиленные карантинные ограничения с учетом требований "желтой" зоны эпидемической опасности. Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за роста количества больных COVID-19.

Новое карантинное зонирование и Киев

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Столица Украины вернула ряд карантинных ограничений, поскольку заполненность коек в медицинских учреждениях, где лечат зараженных коронавирусом людей, превысила 50%.

В настоящее время Киев, как отметил столичный мэр Виталий Кличко, готовит медицинские учреждения "второй волны" для приема и лечения больных COVID-19.

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В столице будут усилены ограничения и запреты, в соответствии с определенными правительством требованиями нового эпидемического зонирования. Запрещено, в частности, будет:

находиться в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты - масок;

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность,

проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные, рекламные) мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры более чем на 50% мест;

перевозки общественным транспортом количества пассажиров, превышающих число мест для сидения.

Ужесточение карантина в Киеве: предыстория

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Автор: Алина Вишневская