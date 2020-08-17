Киев ужесточает карантин: что с сегодняшнего дня запрещено, правила и условия "желтой" зоны
С сегодняшнего дня, 17 августа, в Киеве вводятся усиленные карантинные ограничения с учетом требований "желтой" зоны эпидемической опасности. Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за роста количества больных COVID-19.
Новое карантинное зонирование и Киев
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Столица Украины вернула ряд карантинных ограничений, поскольку заполненность коек в медицинских учреждениях, где лечат зараженных коронавирусом людей, превысила 50%.
В настоящее время Киев, как отметил столичный мэр Виталий Кличко, готовит медицинские учреждения "второй волны" для приема и лечения больных COVID-19.
Карантин в Киеве: что изменится с 17 августа
В столице будут усилены ограничения и запреты, в соответствии с определенными правительством требованиями нового эпидемического зонирования. Запрещено, в частности, будет:
- находиться в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты - масок;
- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность,
- проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные, рекламные) мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры более чем на 50% мест;
- перевозки общественным транспортом количества пассажиров, превышающих число мест для сидения.
Ужесточение карантина в Киеве: предыстория
- Правительство продлило действие карантина в Украине до 31 августа, применив при этом определенные новшества.
- Так, с 1 августа заработали новые правила карантина, которые предусматривают разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом. Самые мягкие ограничения - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.
- Киев, согласно этим правилам, попал в "зеленую" зону.
- 12 августа правительство внесло изменения в адаптивный карантин, решив объединить два показателя, по которым определяют заболеваемость в регионах и устанавливают карантинные зоны.
- Таким образом, столица Украины, согласно новому разделению на карантинные зоны, переместилась с "зеленой" зоны в "желтую".
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