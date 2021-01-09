Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко напомнил, что во время усиленных карантинных мероприятий, которые пройдут с 8 по 24 января включительно, разрешается работа историко-культурных заповедников, религиозных учреждений и гостиниц.
Об этом он написал в Telegram-канале.
«Работа историко-культурных заповедников разрешена», - отметил министр и посоветовал обязательно воспользоваться случаем и прогуляться.
Также, добавил он, разрешена работа религиозных учреждений, проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей (с соблюдением карантинных ограничений на репетициях), производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т.д. (с соблюдением карантинных ограничений на площадке).
Не возбраняется также работа отелей, в частности могут работать предприятия общественного питания и другие места питания при гостиницах с 6 до 11 часов утра, а по заказу клиентов в гостиничный номер - круглосуточно.
Разрешено работать организациям горнолыжного досуга, но без общепита и продажи алкогольных напитков на территории.
В то же время запрещено принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам, а также проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.
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Локдаун в Украине
- 8 января в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.
- Усиленные меры вступили в силу с 00:00 8 января до 00: 00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.
- Учебные заведения работать не будут, кроме детских садов. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.
- Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.
- В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.
- Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.
- Учреждения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.
- Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.
- Непродовольственные рынки будут закрыты.
Ограничения на торговлю в карантин
Во время усиления карантина разрешены:
- торговля продовольственными товарами;
- работа аптек и ветаптек;
- работа медучреждений;
- продажа средств гигиены, средств связи, корма для животных.
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