Запрещено принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам, а также проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко напомнил, что во время усиленных карантинных мероприятий, которые пройдут с 8 по 24 января включительно, разрешается работа историко-культурных заповедников, религиозных учреждений и гостиниц.

Об этом он написал в Telegram-канале.

«Работа историко-культурных заповедников разрешена», - отметил министр и посоветовал обязательно воспользоваться случаем и прогуляться.

Также, добавил он, разрешена работа религиозных учреждений, проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей (с соблюдением карантинных ограничений на репетициях), производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т.д. (с соблюдением карантинных ограничений на площадке).

Не возбраняется также работа отелей, в частности могут работать предприятия общественного питания и другие места питания при гостиницах с 6 до 11 часов утра, а по заказу клиентов в гостиничный номер - круглосуточно.

Разрешено работать организациям горнолыжного досуга, но без общепита и продажи алкогольных напитков на территории.

В то же время запрещено принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам, а также проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.

Локдаун в Украине

8 января в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

Усиленные меры вступили в силу с 00:00 8 января до 00: 00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Учебные заведения работать не будут, кроме детских садов. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.

Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.

В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.

Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.

Учреждения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.

Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.

Непродовольственные рынки будут закрыты.

Ограничения на торговлю в карантин

Во время усиления карантина разрешены:

торговля продовольственными товарами;

работа аптек и ветаптек;

работа медучреждений;

продажа средств гигиены, средств связи, корма для животных.

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Автор: Светлана Закелова