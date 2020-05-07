Уроки онлайн для первого класса на 7 мая: прямая трансляция
Всеукраинская школа онлайн проводит трансляцию уроков для школьников первого класса. Занятия для младших школьников будут доступны на телеканале Пиксель и YouTube-канале Министерства образования и науки.
Прямая трансляция уроков в рамках инициативы "Всеукраинская школа онлайн" для учеников первого класса.
Уроки онлайн для 1 класса: расписание
Вторник
- Физкультура
- Украинский язык
- Физкультура
- Математика
- Физкультура
- Искусство
- Мультфильм
Четверг
- Физкультура
- Украинский язык
- Физкультура
- Математика
- Физкультура
- Наука
- Мультфильм
Уроки онлайн для 1 класса на 30 апреля
Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 09:00 7 мая.
Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн
С 28 апреля Всеукраинская школа онлайн начинает трансляцию уроков для школьников 1-4 классов. Так, на время карантина уроки по четырем предметам по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.
Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:
1. Украинский язык,
2. математика,
3. наука,
4. искусство.
Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн
Уроки будут проходить во вторник и четверг, длится они будут по 15 минут. Ежедневно уроки начинаются в 09:00 и завершаться в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете.