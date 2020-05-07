Уроки онлайн для 1-4 классов на 7 мая: прямая трансляция
00:11, 07 мая 2020Общество
12139 0
Видео уроков онлайн-школы / фото ua.depositphotos.com
Прямая трансляция уроков в рамках инициативы "Всеукраинская школа онлайн" для учеников 1-4 классов.
С 28 апрелякаждый вторник и четверг до окончания карантина будут транслировать уроки для 1-4 классов, для них программа рассчитана на 5 недель и состоит из четырех предметов: украинского языка, математики, науки и искусства. А каждый урок для учеников младших классов продлится около 15 минут. Старт занятий - в 09:00.
Так, на время карантина уроки по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах, на сайте и YouTube-канале УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.
Занятия для младших классов можно будет посмотреть на украинских телеканалах:
1 класс – Пиксель
2 класс – UA:Перший
3 класс – UА:Культура
4 класс – ПлюсПлюс
Офис президента
Расписание уроков для 1-4 классов: школа онлайн
Вторник
- Физкультура
- Украинский язык
- Физкультура
- Математика
- Физкультура
- Искусство
- Мультфильм
Четверг
- Физкультура
- Украинский язык
- Физкультура
- Математика
- Физкультура
- Наука
- Мультфильм
МОН
Уроки онлайн для 1-4 классов на 30 апреля
Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 09:00 7 мая.
Трансляция ПЛЮСПЛЮС:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter