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Уроки онлайн для 1-4 классов на 19 мая: прямая трансляция

00:11, 19 мая 2020
Общество
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Видео уроков онлайн-школы / фото ua.depositphotos.com

С 28 апрелякаждый вторник и четверг до окончания карантина будут транслировать уроки для 1-4 классов, для них программа рассчитана на 5 недель и состоит из четырех предметов: украинского языка, математики, науки и искусства. А каждый урок для учеников младших классов продлится около 15 минут. Старт занятий - в 09:00.

Так, на время карантина уроки по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах, на сайте и YouTube-канале УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Занятия для младших классов можно будет посмотреть на украинских телеканалах:

1 класс – Пиксель

2 класс – UA:Перший

3 класс – UА:Культура

4 класс – ПлюсПлюс

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Расписание уроков для 1-4 классов: школа онлайн

Вторник

  • Физкультура
  • Украинский язык
  • Физкультура
  • Математика
  • Физкультура
  • Искусство
  • Мультфильм

Четверг

  • Физкультура
  • Украинский язык
  • Физкультура
  • Математика
  • Физкультура
  • Наука
  • Мультфильм

МОН

Уроки онлайн для 1-4 классов на 19 мая

Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 09:00 19 мая.

Трансляция ПЛЮСПЛЮС:

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