Вездеход "ТАХА" способен перевозить до 1 тонны груза или до 10 пассажиров.

В Минобороны Украины кодифицировали и допустили к использованию в подразделениях ВСУ украинский вездеход-амфибию "ТАХА", который в самом ведомстве назвали "уникальным".

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны. "ТАХА" давит шинами на поверхность слабее, чем нога человека. Это позволяет ей двигаться по сыпучим и нестабильным грунтам", - говорится в заявлении ведомства.

Благодаря особенностям своей конструкции вездеход можно использовать в заболоченной местности, в условиях глубокого снега и даже при выезде из воды на лед.

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Небольшие габариты и возможность разворачиваться на месте позволяют ему эффективно маневрировать, даже если пространство очень ограничено. Вездеход способен перевозить до 1 тонны груза или до 10 пассажиров. Он может развивать скорость до 40 км/ч на суше и до 6 км/ч - на воде. Одной заправки должно хватить, чтобы работать более двух суток. Как сообщается, машину уже используют на фронте. В частности, для эвакуации и перевозки продуктов и боеприпасов.

Украинские вездеходы - что достойно внимания

Напомним, в 2020-м компания Sherp, которая стала известной благодаря производству уникальных вездеходов заявила, что хочет перенести производство из Украины в другую страну.

А в прошлом году стало известно, что Sherp завершила строительство собственного предприятия в Турции. Тогда же сообщалось о планах компании начать серийное производство модели, которая получила название YETX. Она способна работать на крутых склонах - до 35 градусов.

YETX можно использовать, в частности, в поисково-спасательных операциях и при борьбе с лесными пожарами. Среди потенциальных покупателей - компании, которые работают в горнодобывающем секторе.

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