Модзелевский был верующим человеком и в фильмах часто играл роли священнослужителей.

В Киеве от коронавируса умер украинский актер театра и кино Олег Модзелевский. Ему было 66 лет.

Читайте такжеОт COVID-19 умер известный украинский волонтер Игорь Цепенюк, помогавший добровольцамОб этом в Facebook написал киевский фотограф Сергей Рыжков.

Олег Модзелевский: что известно об актере

Олег Модзелевский родился в 1954 году. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В 1995 году получил специальность «кинооператор».

С 2007 года работал в Театре сатиры при центре творческих инициатив в Киеве. Увлекался живописью и фотографией.

Модзелевский был верующим человеком и в фильмах часто играл роли священнослужителей. В частности, сыграл батюшку в сериале «Порох и дробь», священника – в сериале «Я подарю тебе рассвет», монаха – в фильме «Биение сердца».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН