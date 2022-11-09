При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation связисты и артиллеристы Вооруженных сил Украины получили внедорожник и микроавтобус для выполнения боевых задач на передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Защитники Украины получили авто повышенной проходимости для обеспечения полевого узла связи.
Микроавтобус поступил в распоряжение противотанкового артиллерийского дивизиона.
Автомобили уже помогают украинским воинам выполнять боевые задачи на востоке страны.
Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
Сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.
При содействии Фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.