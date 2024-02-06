Производитель украинских охранных систем Ajax Systems, вероятно, сотрудничает со страной-оккупантом.

Производитель украинских охранных систем Ajax Systems, вероятно, продолжил работать на рынке России, несмотря на заявление о закрытии бизнеса в стране агрессорке и в Беларуси. Об этом сообщает Апостроф.

В начале марта 2022 года в Ajax Systems анонсировали выход с рынков РФ и РБ, а также убрали свои приложения из App Store и Google Play маркетов для жителей заблокированных стран.

Впрочем, несмотря на это в РФ продолжили работу операторы службы поддержки российских клиентов, а российский сайт Ajaxstore.ru доступен даже в 2024 году. На нем есть информация и цены на продукцию компании, доступную в РФ.

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"Ajax могли бы заявить, что продукция просто остается на складах, а новых поставок с начала войны не было. Впрочем, более вероятно продукция может попадать в Россию через Казахстан, которую туда вполне официально Ajax поставляет для ТОО "Торговый Дом Intant" (так называемый параллельный импорт)", - пишет издание.

По крайней мере, сотрудники Ajaxstore.ru прямо указывают, что завозят новые модели через Казахстан, при этом новые устройства обновляются на территории РФ автоматически. В телеграм-канале российских потребителей продукции Ajax пользователи подтверждают, что все настройки для Казахстана подходят для России, якобы производитель сделал это намеренно, чтобы продолжать работать на рынке РФ.

"Пользователи Ajax неоднократно писали в телеграм-канале о том, что продукция, купленная на территории Казахстана, может использоваться и обновляться на территории РФ. Также они отмечают, что устройства работают с российскими sim-картами и сообщают о том, что блокировка российского IP адреса отсутствует", - говорится в материале.

Компания Ajax была основана в 2011 году в Киеве. Основатель Ajax Systems Александр Конотопский, по версии издания NV, вошел в 30-ку рейтинга самых богатых украинцев и занял в нем 14 место с состоянием $409 млн долларов. По словам Конотопского, за время полномасштабной войны бизнес Ajax вырос на 40%.