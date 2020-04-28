В Одесскую область прибыл паром, доставивший из Турции 90 украинцев

Сейчас люди доставлены в пригород Одессы, в санаторий им. Пирогова (Куяльник), где должны пройти обсервацию.

В морской порт «Черноморск» (Одесская область) сегодня прибыл паром, доставивший из Турции 90 украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

Читайте такжеВ порт «Черноморск» паромом доставили 39 украинцев, которые застряли в Турции из-за карантина

Всех прибывших осмотрели медики. Сейчас люди доставлены в пригород Одессы, в санаторий им. Пирогова (Куяльник), где должны пройти обсервацию.

По данным Генконсульства Украины в Стамбуле, самой младшей из 90 пассажиров парома, доставившего указанную группу украинцев, всего полтора года. Этих украинцев при содействии дипломатов удалось «собрать» с разных городов Турции.

Как стало известно УНИАН, сегодня часть прибывших отказывалась отправиться на обсервацию, из-за чего произошла значительная задержка в оформлении пассажиров.

Инцидент произошел из-за того, пояснили в ОГА, что изначально люди были ориентированы на то, что в Украине им предстоит самоизоляция по месту жительства.

Сейчас, по данным чиновников, конфликт улажен и пассажиры согласились отправиться в указанный санаторий.

Людям обещано, что после получения результатов исследования, граждан с отрицательным результатом на коронавирус отпустят на самоизоляцию.