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В Одесскую область прибыл паром, доставивший из Турции 90 украинцев

03:16, 28 апреля 2020
Общество
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Всех прибывших осмотрели медики / фото: Думская

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

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Всех прибывших осмотрели медики. Сейчас люди доставлены в пригород Одессы, в санаторий им. Пирогова (Куяльник), где должны пройти обсервацию.

По данным Генконсульства Украины в Стамбуле, самой младшей из 90 пассажиров парома, доставившего указанную группу украинцев, всего полтора года. Этих украинцев при содействии дипломатов удалось «собрать» с разных городов Турции.

Как стало известно УНИАН, сегодня часть прибывших отказывалась отправиться на обсервацию, из-за чего произошла значительная задержка в оформлении пассажиров.

Инцидент произошел из-за того, пояснили в ОГА, что изначально люди были ориентированы на то, что в Украине им предстоит самоизоляция по месту жительства.

Сейчас, по данным чиновников, конфликт улажен и пассажиры согласились отправиться в указанный санаторий.

Людям обещано, что после получения результатов исследования, граждан с отрицательным результатом на коронавирус отпустят на самоизоляцию.

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