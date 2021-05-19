Власти должны выработать комплексную стратегию, которая позволит расти экономике и предпринимателям одновременно, а не перекладывать все проблемы на бизнес, считает политолог.

В период пандемии правительства стран стараются снять налоговую нагрузку с бизнеса, давая ему преференции, налоговые льготы и дотации, тогда как в Украине, напротив, налоговое давление на бизнес только увеличивается.

Такое мнение выразил политолог Николай Давыдюк. Комментируя одобренный 12 мая Кабмином законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

"Бизнесу наоборот надо помогать, потому что если сейчас им установить еще большие налоги, то будут теряться рабочие места, Украина потеряет конкурентоспособность на внешних рынках, из-за роста налогов мы поможем России, усилим ее позиции и выбьем с рынка наши компании и предприятия", - сказал Давыдюк в интервью 24 каналу.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, принятый законопроект должен увеличить бюджетные поступления, однако, по сути, делать это власти намерены за счет предпринимателей и промышленников, на которых и ложится налоговое бремя, отметил Давыдюк.

По его словам, объемы налогов также будут уменьшаться из-за неспособности компаний и предприятий платить такие суммы.

"Государственную позицию в людей, которые сейчас предложили эти налоговые решения, пока не наблюдается", - сказал политолог, добавив, что Украине нужно найти инновационные решения, которые помогут расти экономике страны, но при этом быть ориентированным на рост всех участников экономического процесса.

"Этой сфере нужна бережлива, четкая государственная проукраинская позиция, а не попытки какими быстрыми росчерками пера в кабинетном режиме решать те или иные вопросы. Экономика - это вещь чувствительная, ее нужно понимать, ее нужно знать, и самое главное - смотреть уже на несколько шагов вперед, а не пытаться сейчас проблемы решить за счет чужих денег или залезть кому-то в карман. Обычно, как показывает мировой опыт, это не работает ", - резюмировал политолог.

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Перевод: Иван Бойко