Чтобы привлечь к себе внимание и хайповать дальше, девушка решила сделать громкое заявление.

Скандальная киевская блогерша ttiisshhiinnaa, которая накануне вступила в конфликт с полицией из-за разгрома гостиничного номера, заявила, что уезжает в Россию.

Так как девушку заблокировали в Instagram, новое видео она выложила в Telesco.pe.

Чтобы привлечь к себе внимание и хайповать дальше, девушка решила сделать громкое заявление.

"Мы сегодня пьем водку и уеб**аем в Россию", – говорит она на видео.

Осторожно! На видео присутствует много нецензурной лексики!!!

Скандал с разгромом апартаментов

Накануне сообщалось, что ttiisshhiinnaa и ее друзья разнесли снятый ими для отдыха гостиничный номер. Полную видеохронику "отдыха" девушка публиковала в своих сториз в Instagram.

Видео с вечеринки быстро разлетелись по сети. На них подростки выпивают, устраивают в номере дружеские кулачные бои, разбивают плазменную панель, ломают мебель, разрисовывают зеркала и устраивают импровизированный "фейерверк" с помощью огнетушителя.

На место прибыла полиция и охранники заведения. Девушка в общении с правоохранителями настаивала, что разгром в номере устроили ее друзья, а она и ее молодой человек непричастны. Кроме того, провоцировала полицейских предложением показать грудь.

В конечном итоге парня девушки задержали и доставили в райотдел полиции. Блогерша поехала за ним, так что конфликт продолжился.

На видео из райотдела можно наблюдать скандал между парой и полицейскими, к молодому человеку несколько раз применили силу.

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Автор: Денис Прядко