Скандальная киевская блогерша ttiisshhiinnaa, которая накануне вступила в конфликт с полицией из-за разгрома гостиничного номера, заявила, что уезжает в Россию.
Так как девушку заблокировали в Instagram, новое видео она выложила в Telesco.pe.
Чтобы привлечь к себе внимание и хайповать дальше, девушка решила сделать громкое заявление.
"Мы сегодня пьем водку и уеб**аем в Россию", – говорит она на видео.
Осторожно! На видео присутствует много нецензурной лексики!!!
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Скандал с разгромом апартаментов
Накануне сообщалось, что ttiisshhiinnaa и ее друзья разнесли снятый ими для отдыха гостиничный номер. Полную видеохронику "отдыха" девушка публиковала в своих сториз в Instagram.
Видео с вечеринки быстро разлетелись по сети. На них подростки выпивают, устраивают в номере дружеские кулачные бои, разбивают плазменную панель, ломают мебель, разрисовывают зеркала и устраивают импровизированный "фейерверк" с помощью огнетушителя.
На место прибыла полиция и охранники заведения. Девушка в общении с правоохранителями настаивала, что разгром в номере устроили ее друзья, а она и ее молодой человек непричастны. Кроме того, провоцировала полицейских предложением показать грудь.
В конечном итоге парня девушки задержали и доставили в райотдел полиции. Блогерша поехала за ним, так что конфликт продолжился.
На видео из райотдела можно наблюдать скандал между парой и полицейскими, к молодому человеку несколько раз применили силу.
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