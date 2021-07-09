В Великобритании отметили, что вакцины Pfizer и AstraZeneca предотвращают тяжелое течение COVID-19.

Новый штамм COVID-19 очень быстро распространяется по странам мира. Ученые провели исследования, чтобы выяснить, какие вакцины лучше всего защищают от Delta.

Результаты соответствующего исследования, обнародованном в Financial Times.

По словам главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумьи Сваминатана, ряд вакцин показывают высокую защиту, особенно от тяжелого течения заболевания. Ученые исследовали в июне 14019 случаев штамма Delta в Великобритании и выяснили, что вакцины BioNTech/Pfizer и Oxford/AstraZeneca предотвращают тяжелое течение COVID-19. При этом компания Pfizer указала, что их вакцина после третей дозы эффективна от штамма Delta, но этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Высокую эффективность препаратов среди вакцинированных граждан Великобритании демонстрирует уровень смертности пациентов с Covid-19, который составляет 0,085%, что в 20 раз ниже пикового показателя.

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Исследования, которые провели в мае, показали, что две дозы вакцины Pfizer на 88% эффективны в предотвращении симптоматической инфекции, вызванной штаммом Delta, но спустя месяц спустя этот уровень снизился до 79%.

В то же время ученые из Канады подсчитали, что препарат Pfizer на 87% эффективен в предотвращении заражения штаммом Delta.

Еще одно исследование, проведенное минздравом Израиля, показало, что вакцина Pfizer дает лишь 64% защиты от Delta, но исследование проводилось локально.

"Данные наблюдательных исследований вакцины не являются данными рандомизированных испытаний", - написала доцент кафедры биостатистики Университета Эмори в Атланте Натали Дин.

По ее словам, в Израиле эпидемия была не такой масштабной, как в многих других странах, что могло исказить результат исследования.

В свою очередь компания Johnson & Johnson, которая выпустила одноразовую вакцину, заявила, что препарат дает более высокий уровень антител против Delta, чем против штамма Beta – так называемый африканский штамм. При этом компания не представила результаты исследования, но заверили, что вакцина дает "прочную защиту".

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Кроме того, представитель Sinovac Лю Пэйчэн заявил, что они провели исследование образцов крови тех, кто получил их препарат. Результаты показали трехкратное снижение эффективности против Delta.

"Delta более заразна, она быстрее распространяется среди людей, у которых недостаточно низкий уровень иммунитета", - указал эксперт по общественному здравоохранению.

По его словам, для накопления достоверных данных о передаче потребуется время.

Как ранее сообщал УНИАН, компании Pfizer и BioNTech начнут испытания бустерной (третьей дозы вакцины) от коронавируса, чтобы усилить иммунитет человека в отношении новых штаммов.

"Pfizer и BioNTech видели обнадеживающие данные в текущем усилительном исследовании третьей дозы текущей вакцины BNT162b2. Предварительные данные демонстрируют, что бустерная доза, введенная через 6 месяцев после второй дозы, имеет стабильный профиль усвоения", - говорится в заявлении компании.

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Автор: Анастасия Горбачева