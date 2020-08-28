Степанов пояснил, что во время уроков маски можно хранить в кармане.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день должны иметь ученики в школах.

Об этом он сказал на брифинге, передает УП.

Степанов выразил убеждение, что одной одноразовой маски в день будет достаточно. Он аргументировал это тем, что маску можно использовать в течение трех часов, однако при условии непрерывного ношения. Надевать маску во время уроков не нужно, напомнил министр.

"Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то ему достаточно одной маски в день. Потому что он не постоянно в ней находится. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене – одеть снова", - сказал Степанов.

Он добавил, что сейчас существует много тканевых масок, которые дома можно стирать и гладить.

Как будет проходить учебный процесс

25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Антисептики должны быть установлены только на входах в школы, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

В случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен идти на самоизоляцию.

Коронавирус в Украине: статистика

По состоянию на утро пятницы, 28 августа, в Украине зафиксировано 114 497 случаев коронавируса. За последние сутки еще 2 438 заболели коронавирусом, это - новый антирекорд. Умерли - 48 человек, выздоровели - 866.

Несмотря на это Кабинет министров не рассматривает возможность повторного введения жесткого карантина.

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Автор: Юрий Годован