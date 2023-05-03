Беспилотник "не будут видеть" вражеские средства радиоэлектронной борьбы.

Тактический разведчик самолетного типа с неподвижным крылом "Sirko" сегодня презентовали в Харькове.

Как рассказал председатель наблюдательного совета ООО "Научно-производственная компания Skyassist" Игорь Криничко, это первый продукт предприятия.

По словам Криничко, "Sirko " может собирать разведывательную информацию, обеспечивая устойчивую видеосвязь с оператором на расстоянии до 30 километров, а в офлайн-режиме работать до 50 километров.

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Отмечается, что размер "Sirko" - 93 сантиметра, он считается сверхлегким БПЛА, поскольку весит всего 1,37 килограмма. Заряда аккумулятора хватает для преодоления до 130-140 километров на высоте около тысячи метров.

По данным производителей, в воздухе этот БПЛА может находиться до 1,5 часов, что также зависит от погодных условий, ведь при сильном ветре это время уменьшается.

"Sirko" также имеет четыре 4К-камеры и передает видеозапись на борт оператора в онлайн-режиме, а во время работы в офлайн-режиме беспилотник записывает все данные на камеру.

Он также может летать по заранее разработанному маршруту.

По словам конструкторов, сам летательный аппарат сделан из полностью "радиопрозрачного" полимерного материала, который в режиме радиомолчания недоступен для вражеских средств электронной борьбы или воспринимается как птица.

Производители также отмечают, что "Sirko" отличается от остальных известных марок БПЛА и тем, что его операторы могут управлять им из укрытия, например, блиндажа, размещая антенну и мачты на определенном расстоянии от местоположения человека.

В частности, по словам Криничко, популярный среди военных БПЛА Mavic управляется только вручную, а его пульты управления излучают радиоволны, которые враг может зафиксировать.

"То есть из соображений безопасности находиться на местности оператор может очень короткое время, а маршрут полета БПЛА будет также недолгим. Строение же нашего комплекса продлевает работу оператора, а также может спасти его жизнь в случае, если РЭБ противника зафиксирует работу станции и откроет огонь в ее направлении", - пояснил он.

Освоить управление "Ѕігко" можно в течение двух-трех недель, а школа операторов расположена непосредственно на производстве.

Кроме того, литой корпус беспилотника позволяет организовать процесс сборки аппарата на конвейере и обеспечить его массовое производство.

В частности, производители могут собирать до тысячи таких БПЛА в месяц.

"В то же время при надлежащем финансировании мы можем масштабировать наши производственные мощности, поскольку технология штамповки позволяет делать около 200 бортов в день. Стоимость беспилотника без станции – 3 тыс. долларов. С наземной станцией, в зависимости от комплектации — до 9 тыс. долларов", - сообщил Криничко.

Он также уточнил, что сейчас предприятие находится на стадии подписания государственного соглашения на поставку этих комплексов, в том числе и с Министерством обороны.

Кроме того, уже в скором времени разработчики БПЛА "Sirko" планируют презентовать своего младшего брата — нового ударного беспилотника украинского производства.

Последняя ночная атака дронами на Украину: что известно

Ночью, 3 мая, российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Беспилотники запустили с территории Азовского моря и с аэродрома в Брянской области (РФ). Украинской противовоздушной обороной был сбит 21 дрон из 26.

Дроны, которые не удалось сбить, попали в админздание в Днепропетровской области и в нефтебазу в Кропивницком.

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