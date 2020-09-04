Состояние Филарета удовлетворительное / фото УНИАН
У почетного патриарха ПЦУ Филарета обнаружили COVID-19, сейчас он проходит курс лечения в больнице.
Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.
«Сообщаем, что у Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Патриарха удовлетворительное», - говорится в сообщении.
Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное на 4 сентября
Напомним, в Украине за последние сутки выявили 2723 новых больных коронавирусом. Это стало новым антирекордом за все время пандемии. Всего, по состоянию на 4 сентября в стране зафиксировано 130 951 случай заражения коронавирусом.
Коронавирус в Украине: новости по теме
- Врач рассказал, что нужно делать при первых симптомах коронавируса
- Конец пандемии коронавируса: инфекционист дал неутешительный прогноз
- Медиков заставляют скрывать инфицирования коронавируса на работе - совещание у Зеленского
- COVID-19 и школа: врач рассказал, как защитить детей от вируса
- Глава Минздрава рассказал, как изменилось карантинное зонирования в Украине
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram