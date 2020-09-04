Сейчас почетный патриарх проходит курс лечения в больнице

У почетного патриарха ПЦУ Филарета обнаружили COVID-19, сейчас он проходит курс лечения в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

«Сообщаем, что у Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Патриарха удовлетворительное», - говорится в сообщении.

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Напомним, в Украине за последние сутки выявили 2723 новых больных коронавирусом. Это стало новым антирекордом за все время пандемии. Всего, по состоянию на 4 сентября в стране зафиксировано 130 951 случай заражения коронавирусом.

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Автор: Денис Прядко