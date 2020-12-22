В результате крушения самолета 25 сентября погибли 26 человек - военных курсантов и летчиков.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру воинской части А-4104 Вячеславу Глазунову, которого подозревают в нарушении правил подготовки и проведения полетов, что привело к катастрофе учебного самолета Ан-26 и гибели членов экипажа и курсантов.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщила спикер ГБР Ольга Чеканова.

Она отметила, что Печерский райсуд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, избрав для Глазунова меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Также сегодня суд должен рассмотреть еще одно ходатайство по делу о катастрофе Ан-26 – об избрании меры пресечения командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову.

Катастрофа Ан-26 под Харьковом

Вечером 25 сентября в Харьковской области под Чугуевом во время тренировочных полетов потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

28 октября правительственная комиссия назвала причины катастрофы самолета Ан-26, главные из них - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета, системные нарушения правил выполнения полетов.

О подозрениях в деле о крушении самолета Ан-26 сообщено командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, руководителю полетами и командиру воинской части а-4104 Вячеславу Глазунову.

Командующему Воздушных сил сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе), остальным двум – по ст. 416 (нарушение правил полетов или подготовки к ним) Уголовного кодекса.

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Автор: Дмитрий Хилюк